https://static.news.ru/photo/01784f86-49b2-11ea-9546-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ливанов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Игорь Ливанов рассказал об инциденте с украинскими пограничниками на границе. Он также порекомендовал артистам из России не въезжать на территорию Украины.

По словам Ливанова, его и других актёров около пяти часов продержали в автобусе «без хлеба и воды».

Мне теперь запрещён въезд на Украину на три года. Нас пять часов держали в автобусе и спрашивали: «Чей Крым?». Так продолжалось пять часов. Меня приводили и уводили. Мы сыграли спектакль в Кишинёве и поехали в Одессу через границу. Нас в итоге не пропустили, — цитирует артиста Teleprogramma.pro.

Также он вспомнил инцидент с Виктором Логиновым, которого развернули на границе.

NEWS.ru ранее информировал, что более 7,3 тысячи граждан России было отказано во въезде на Украину в 2019 году. Главной причиной становился вопрос посещения Крыма.