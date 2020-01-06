https://static.news.ru/photo/607c016c-3161-11ea-b7d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году. Одним из решающих фактов для пограничников является вопрос посещения Крыма.

В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20–​30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удаётся установить, что они незаконно посещали оккупированные территории, — говорится в сообщении пресс-службы украинского МВД в Telegram-канале.

Министерство выпустило это заявление ввиду ситуации вокруг блогера из России Александры Митрошиной. Девушка, приехав в Киев, устроила там встречу со своими подписчиками. На мероприятии планировалось обсудить проблемы блогерства, активизма и домашнего насилия. Пообщаться с Митрошиной пришло несколько сотен человек. В самом начале встречи один из собравшихся молодых людей задал Александре вопрос «Чей Крым?». Та предпочла не отвечать. В итоге всё закончилось дракой, сама девушка бежала. Позже полиция задержала провокаторов.

При этом на украинских интернет-ресурсах появилась информация о том, что в 2017 году россиянка сообщала в Facebook о своей поездке в Крым. Как заявили в МВД Украины, на железнодорожном пункте пропуска этот факт выявлен не был.

После конфликта, который случился вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем, — добавили в министерстве.

При этом, комментируя случившееся, Митрошина заявила, что «не поддерживает аннексию Крыма», писал NEWS.ru

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.