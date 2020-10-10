«Клюнула, собака!»: актёр Иван Краско заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/69bb5856-0b98-11eb-9b48-fa163e074e61_660.jpg Иван Краско Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом. Однако от госпитализации он категорически отказался.

До этого актёр не верил в существование COVID-19, считал сообщения о пандемии информационным шумом и был уверен, что не заразится.

По его словам, 3 и 5 октября он играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской, однако чувствовал тяжесть и слабость. Уже 6 числа он получил положительные результаты теста.

Артист отметил, что медики приезжали к нему домой и предлагали госпитализацию, однако он заявил, что в больницу ехать не намерен. Он уверен, что причиной заболевания стал «перерасход ресурса», и намерен вскоре вернуться на сцену, по которой за несколько месяцев ограничений успел соскучиться.

Однако пока что ему приходится проходить курс лечения на дому.

Тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. <...> Полгода из-за вируса ни черта не делали мы, господи, боже мой! Думал, что разучусь играть, но нет — всё вроде бы было в норме. Но перерасход всё же случился. Тут-то меня инфекция и клюнула, собака! — цитирует Краско KP.RU.

Он добавил, что несколько коллег по сцене уже переболели COVID-19. После выявления инфекции у Краско такой же диагноз подтвердился ещё у нескольких артистов и сотрудников театра.

Тем не менее, заверил актёр, сейчас его самочувствие уже улучшилось.

23 сентября, как писал NEWS.ru, Ивану Краско исполнилось 90 лет.