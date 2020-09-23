Дядя Ваня: Иван Краско отмечает 90-летие

В среду, 23 сентября, советскому и российскому актёру, народному артисту РФ Ивану Краско исполняется 90 лет.
В 1961 году он начал работу в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени М. Горького. Четыре года спустя перешёл в Санкт-Петербургский академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где работает до сих пор. В нём Краско, Дядя Ваня, как его называют в театральных кругах, является ведущим актёром. Он исполняет главные роли в спектаклях «Доходное место», «Утоли моя печали», «Тише, афиняне!», «Эрос», «Костюмер».
Дебют Краско в кинематографе состоялся в 1961 году с эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Актёр получил широкую известность благодаря роли майора Григорьева в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции», поставленном на киностудии «Ленфильм» в 1974-м.
Краско сыграл множество ролей в кинокартинах, сериалах, фильмах-спектаклях, а также участвовал в озвучивании мультфильмов. Среди его киноработ последних лет — «Поклонница», «Лёд» и другие. В 1999 году он попробовал себя на режиссёрском поприще, сняв вместе с Михаилом Казаковым фильм-спектакль «Чествование».
Краско был женат четыре раза. Его последняя супруга — Наталья Шевель, которая на 60 лет младше актёра. В 2015 году они поженились, а спустя три года развелись.
Самые яркие изображения Краско в кинематографе, театре и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.
Артистка Елена Сергеевна Бондарчук, исполнительница главной роли, и артист Иван Иванович Краско в роли начальника контрразведки на съёмках фильма «Приходи свободным», 1983 год
Галина Кмит/РИА Новости
Актёр Иван Краско, получивший премию в специальной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» во время вручения национальной театральной премии «Золотая маска» в Большом театре
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Вручение ежегодной художественной премии «Петрополь-2013». 15-я церемония награждения победителей. Иван Краско с сыновьями
Zamir Usmanov/Global Look Press
Пьеса С. Буранова «Утоли моя печали...»
teatrvfk.ru
Актёр Иван Краско с женой Натальей Шевель. Фестиваль в Санкт-Петербурге. 2017 год
Zamir Usmanov/Global Look Press
Спектакль «Доходное место»
teatrvfk.ru
Фестиваль в Санкт-Петербурге. Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в рамках фестиваля смеха был сделан 1 апреля 2017 года
Zamir Usmanov/Global Look Press
Пьеса-фантазия «Тише, афиняне!»
teatrvfk.ru
Актёр Иван Краско на церемонии вручения театральной премии «Золотой софит» в Санкт-Петербурге, 2012 год
Алексей Даничев/РИА Новости
Спектакль «Я вернулся в мой город...»
teatrvfk.ru
Пьеса «Костюмер»
teatrvfk.ru
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