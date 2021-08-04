Аксёнов потребовал отставки чиновницы за самовольную отмену ограничений

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал главу посёлка Песчаное Ольгу Твердову уволиться с занимаемой должности после того, как она вопреки указу разрешила работу заведений общепита по ночам. Об этом сообщает РИА Новости.

Аксёнова возмутило, что глава населённого пункта самовольно «принимает какие-то акты и меры». Он потребовал провести полную проверку её деятельности «с привлечением всех служб», а также инициировать прокурорскую проверку.

Рекомендую главе поселения написать заявление и уйти в отставку. Может не уходить, но тогда это будет сделано по следствию или по суду, — сказал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что гарантирует такой исход и найдёт способы отстранить Твердову от занимаемой должности, если она не оставит её добровольно.

Аксёнов добавил, что жалобы на главу посёлка поступали ему как от жителей, так и администрации Бахчисарайского района. Он также потребовал закрыть на три месяца заведения общепита, нарушающие антиковидные ограничения, и внести их учредителей в чёрный список на получение господдержки.

Ранее сообщалось, что в Крыму проводятся проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Его нарушителям выписывают штрафы. Взыскание грозит не только пассажирам, но и водителям.