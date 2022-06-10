Агроном рассказал, как вырастить овощ-гигант на даче Агроном Викулов рассказал, как вырастить овощ-гигант на даче

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вырастить овощ-гигант самостоятельно можно, для этого нужно выбрать правильный сорт, рассказал главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов изданию «Слово и Дело». Во вторую очередь важны условия: питательные вещества, почва, солнце, подходящая для растения температура.

Самое важное — это выбор сорта. То есть если вы берёте совершенно стандартную тыкву, она может быть от 200-300 граммов и до гигантов, для которых устраивают соревнования, весом под тонну. Нужен соответствующий сорт, нельзя вырастить что-то гигантское из обычного сорта, это сомнительное занятие, — сказал Викулов.

Затем нужно выбрать правильное место посадки - с хорошим освещением и с набором необходимых микроэлементов в почве. Также важно обеспечить растение достаточным количеством воды и подкормками, вовремя обрезать побеги.

Вырастить что-то большое из семян обычного сорта можно, но крайне маловероятно, отметил агроном. Соблюдая все условия, удастся увеличить плод только в полтора-два раза.

Российский фермер из Ставропольского края, создатель конкурса «Агробатл» Роман Пономарёв ранее поделился своими секретами, как вырастить огромную тыкву. По его словам, вырастить тыквы весом более 200 кг можно и на дачном участке, главное — это запастись большим количеством удобрений. Успех зависит в основном от мастерства агрономии и только незначительно от погодных условий.