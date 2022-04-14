Россиянам раскрыли секрет выращивания огромной тыквы

Успех в выращивании огромной тыквы зависит в основном от мастерства агрономии и только незначительно от погодных условий, рассказал Lenta.ru российский фермер из Ставропольского края, создатель конкурса «Агробатл» Роман Пономарёв. По его словам, вырастить тыквы весом более 200 кг можно и на дачном участке, главное — это запастись большим количеством удобрений.

Конечно же, нужно, чтобы была закалка ветром, солнцем, дождём и другими погодными факторами. И успех твой в выращивании тыквы или арбуза зависит на 90% от мастерства агрономии и плюс 10% — от погодных условий, — сказал Пономарёв.

Он отметил, что для выращивания тыквы много земли не нужно, самое основное — иметь много удобрений, в первую очередь навоза.

Ранее сообщалось, что для того чтобы определить, когда лучше начать сажать то или иное растение, нужно учитывать несколько факторов: период вегетации и климатические условия. Период вегетации у каждой рассады свой, поэтому перед посадкой следует ознакомиться со сроком прорастания. На пачках с семенами обычно пишут подробную инструкцию с условиями посадки. Климатические условия зависят от региона, в котором будут выращивать растения. Так, при хорошей погоде в год можно собирать несколько урожаев.