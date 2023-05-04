Аэробус А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus A320

Аэробус А320 готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, на борту сработала индикация открытия дверей.

Рейс следовал из Казани в Москву. В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили NEWS.ru, что борт успешно приземлился.

Посадка ВС в 13:00 завершилась благополучно, на данный момент происходит штатное обслуживание пассажиров, — сообщает пресс-служба.

По данным сервиса FlightRadar, самолет провел в воздухе на 25 минут меньше запланированного времени полета.

До этого в столичном аэропорту Шереметьево беспилотник пытался помешать самолету совершить посадку. По информации канала, Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» все же смог приземлиться без происшествий. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее в иркутском аэропорту пилотов самолета авиакомпании «Аврора», летящего из Хабаровска в Иркутск, пытались ослепить при наборе высоты. Неизвестные около шести секунд светили лазером прямо в глаза членам экипажа, однако аварии удалось избежать, злоумышленников разыскивает полиция.