Адвокатский проект закроется из-за статуса иноагента Издание «Адвокатская улица» объявило о закрытии из-за статуса иноагента

Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Журналистский проект «Адвокатская улица» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) будет закрыт в конце сентября, сообщила его главный редактор Екатерина Горбунова. Она назвала это решение очень тяжелым, но обдуманным. Основная причина — полученный 21 апреля статус иноагента.

Горбунова отметила, что для того, чтобы закрыть проект сейчас без долгов, им не хватает 200 тысяч рублей. 27 сентября постоянных доноров проекта отключат от ежемесячных платежей. При этом редактор призвала не отписываться от проекта раньше времени и пообещала, что до последнего дня на сайте выйдет несколько важных материалов.

Ранее бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что ее восстановили в должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС. По ее словам, во время заседания суда прокурор встал на ее сторону и поддержал идею восстановить женщину в должности. Уволена Галямина была в декабре 2022 года из-за внесения Минюстом в реестр иностранных агентов.