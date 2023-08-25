Политика Юлию Галямину восстановили в вузе Политик Галямина сообщила, что ее восстановили в РАНХиГС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Галямина

Бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила в Telegram, что ее восстановили в должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС. По ее словам, во время заседания суда прокурор встал на ее сторону и поддержал идею восстановить женщину в должности.

Кроме этого, Галямина рассказала, что с руководства РАНХиГС взыскали 115 тысяч рублей за ее незаконное увольнение.

Об увольнении из РАНХиГС Галямина сообщала в декабре 2022 года. Это был первый случай лишения права иностранного агента осуществлять просветительскую деятельность. По словам Галяминой, ей предлагали перейти на ненаучные ставки, однако она отказалась.

Позднее DOXA сообщала, что руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) уволило преподавателя Илью Инишева из-за его антивоенных высказываний в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По информации журнала, в институте считают поступок сотрудника «аморальным» и «несовместимым с продолжением работы».