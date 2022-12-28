DOXA: ВШЭ уволила преподавателя из-за высказываний в соцсетях DOXA: ВШЭ уволила преподавателя Илью Инишева из-за высказываний в соцсетях

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

DOXA со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания приказ пишет, что ВШЭ уволила преподавателя Илью Инишева из-за его антивоенных высказываний в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По информации журнала, вуз считает поступок сотрудника «аморальным» и «несовместимым с продолжением работы».

Согласно данным журнала, руководству вуза о публикации Инишева сообщил доцент Школы культурологии.

DOXA также пишет, что в этот же день пермское отделение вуза уволило доцента Динару Гагарину. Издание утверждает, что причиной также стали антивоенные высказывания.

По информации DOXA, после начала специальной военной операции на Украине из российских вузов были уволены или уволились по меньшей мере 25 преподавателей.

Накануне руководство института РАНХиГС уволило с должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Из официального уведомления следует, что причиной стал статус иноагента.

Ранее стало известно, что журналист Николай Сванидзе после увольнения с должности директора Института массмедиа и рекламы Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) останется в вузе. По словам ректора Александра Безбородова, новая должность общественного деятеля в настоящее время обсуждается.

Сванидзе отметил, что для него увольнение было ожидаемо, поскольку происходит «общее выравнивание всех площадок».