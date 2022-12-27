Юлию Галямину уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Галямина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Руководство института РАНХиГС уволило с должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), об этом политик рассказала на своей странице в Telegram. Это первый случай лишения права иноагента осуществлять просветительскую деятельность. По словам Галяминой, ей предлагали перейти на ненаучные ставки, однако она отказалась.

Вчера в Институте общественных наук РАНХиГСа уведомили меня об увольнении. <...> Очевидно, что присвоение мне этого статуса влечет для меня, кроме всего прочего, еще и нарушение моих трудовых прав. Потому что я преподаватель. А преподавать теперь мне нельзя. <...> Мне предложили перейти на непедагогические и ненаучные ставки. Но, очевидно, что это совершенно другая профессия. Я умею учить студентов, но не готова стать, например, специалистом по развитию карьеры, как мне предлагают, — написал бывший столичный мундеп, приложив фотографию официального уведомления руководства.

Несмотря на это она заявила, что у нее есть большие планы в общественной и политической деятельности, и власти только помогли освободить ей время на них.

С 1 декабря вступил в силу новый закон об иноагентах. Теперь реестр иноагентов стал единым. Определился порядок включения и исключения из него. Иностранным агентам запретили осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

Кроме того, иноагенты не смогут выступать организаторами публичных мероприятий и членами избиркомов с правом решающего голоса. Лицам, попавшим в черный список, также будет запрещено занимать рабочие места на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел. Помимо этого, статус иноагента станет весомым основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, органов таможни, внутренних дел и противопожарной службы.