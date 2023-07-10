Адвоката Немова выписали из больницы Baza: избитого вместе с журналисткой Милашиной адвоката Немова выписали из больницы

Фото: apno.ru

Адвокат Александр Немов

Адвоката Александра Немова, который был избит вместе с журналисткой Еленой Милашиной в Грозном, выписали из больницы, сообщил Telegram-канал Baza. Нападение было совершено утром 4 июля, когда корреспондентка «Новой газеты» и правозащитник ехали из аэропорта.

После нападения у Немова диагностировали колото-резаную рану и фликтены голени, гематомы на ногах, а также множественные ушибы головы, ссадины лица, туловища и конечностей. По данным канала, у Милашиной после нападения диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму и ушиб грудной клетки, колото-резаную рану на левой кисти, а также переломы четырех костей на левом запястье и двух пальцев правой руки.

По факту нападения на журналистку и адвоката управление Следственного комитета по Чечне 5 июля возбудило уголовное дело об умышленном причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что поручил приложить все усилия для того, чтобы установить личности нападавших.

5 июля президент Федеральный палаты адвокатов Светлана Володина после посещения Немова в Боткинской больнице сообщала, что после нападения адвокат не мог ходить самостоятельно, но врачи давали благоприятный прогноз.