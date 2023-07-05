По факту нападения на Милашину и Немова в Чечне возбуждено уголовное дело СК возбудил уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова в Чечне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Российской Федерации в Чеченской Республике завел уголовное дело в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова на территории Чечни, сообщили в Telegram-канале пресс-службы СК. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставлен в известность.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), — отмечаетсяв сообщении.

Также указано, что в настоящее время группа следователей занимается анализом обстоятельств, связанных с инцидентом, и проводит ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к нападению на россиян.

4 июля около пяти часов утра по дороге из аэропорта автомобиль с Милашиной и Немовым заблокировали три машины. Вооруженные люди вывели их из салона и избили, в том числе ногами по голове. Журналистку и адвоката госпитализировали.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что избиение Милашиной является преступлением по нескольким статьям, включая воспрепятствование журналистской деятельности.