«Преступление по нескольким статьям»: член СПЧ про избиение Милашиной Член СПЧ Меркачева назвала избиение Милашиной преступлением по нескольким статьям

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева подчеркнула в комментарии NEWS.ru, что избиение журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной является «преступлением по нескольким статьям». Собеседница добавила, что «история требует тщательного расследования».

Это преступление, причем по нескольким статьям. Здесь нападение, воспрепятствование журналисткой деятельности. Здесь пытки, хотя статьи такой нет. История требует тщательного рассмотрения. Суд и расследование должны быть публичными. Кто эти люди, считающие, что на территории, относящейся к РФ, право не действует, а ровно так получается, если они совершили эти деяния, они рассчитывали на то, что право не действует, — рассказала Меркачева.

Правозащитница подчеркнула в комментарии NEWS.ru, что подготовит запрос на имя главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с избиением на территории республики журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. Собеседница назвала ситуацию «запредельной».

Союз журналистов России (СЖР) и СПЧ выясняют подробности нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, заявил ТАСС председатель Союза Владимир Соловьев. Он выразил надежду, что правоохранительные органы примут все меры, чтобы наказать причастных к нападению на сотрудников СМИ. Он назвал такие действия неприемлемыми.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики из-за ситуации с избиением Милашиной и Немова. По ее словам, Милашина прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, после чего злоумышленники напали на нее и адвоката.

Ранее Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале информацию о том, что в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину. По данным телеведущей, у журналистки сломаны пальцы, она несколько раз теряла сознание и находится в нетранспортабельном состоянии.

Мусаева — жена бывшего федерального судьи в Чечне Сайди Янгулбаева. Она находится под арестом по обвинению в нападении на сотрудника силового ведомства. Ее сын Абубакар Янгулбаев ранее заявил, что мать почти не может двигаться из-за болей в спине, а из-за сахарного диабета второй степени нуждается в постоянном наблюдении.