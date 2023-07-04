Кадыров велел найти избивших Милашину и Немова Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину и адвоката Немова

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что поручил найти лиц, избивших журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. По его словам, компетентные органы приступили к работе сразу после сообщения о нападении 4 июля.

Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших, — написал Кадыров.

Утром 4 июля люди в масках избили журналистку и адвоката в Грозном, куда те прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В результате нападения Милашина и Немов были госпитализированы с множественными ушибами. У журналистки диагностировали переломы пальцев. Также была опубликована фотография из больницы, на которой изображена Милашина с перебинтованными руками, ее голова и лицо залиты зеленкой. Немову, предположительно, порезали ножом ногу.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что избиение Милашиной является преступлением по нескольким статьям, включая воспрепятствование журналистской деятельности.