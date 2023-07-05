Стало известно о состоянии избитых в Чечне Немова и Милашиной ФПА: Немов после нападения в Грозном пока не ходит, но врачи дают хорошие прогнозы

Юрист Александр Немов после нападения в Грозном пока не ходит, но врачи дают хорошие прогнозы, сообщила президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина, посетившая правозащитника, который сейчас находится в Боткинской больнице. Она выразила надежду на то, что ее коллега быстро поправится.

Поговорила с лечащим врачом, который сказал, что Александр пока сам не ходит, еще не передвигается. Но врачи дают хорошие прогнозы, поэтому надеюсь, что коллегу ожидает быстрое выздоровление, — рассказала Володина.

Telegram-канал Baza сообщил, что у журналистки Елены Милашиной диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму и ушиб грудной клетки, колото-резаную рану на левой кисти, закрытый перелом четырех костей на левом запястье, перелом двух пальцев правой руки, а также несколько закрытых переломов запястья. Кроме того, у женщины присутствуют множественных ушибы головы и лица, а также ссадины на теле, руках и ногах.

Baza также пишет, что Милашину в Чечне избивала толпа из 10-15 вооруженных мужчин, одетых в балаклавы. Спустя сутки после случившегося никого из нападавших не нашли. Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявил, что дал распоряжения силовикам для поиска преступников.

4 июля около пяти часов утра по дороге из аэропорта автомобиль Милашиной и Немова заблокировали три машины. Вооруженные люди вывели их из салона и избили, в том числе ногами по голове. Журналистку и адвоката госпитализировали.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что избиение Милашиной является преступлением по нескольким статьям, включая воспрепятствование журналистской деятельности.