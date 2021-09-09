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Адвокат высказался на тему пересмотра приговора бесланскому террористу

10:06, 09 сентября 2021
Адвокат высказался на тему пересмотра приговора бесланскому террористу Беслан Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Адвокат Дмитрий Джулай в беседе с NEWS.ru назвал маловероятным пересмотр приговора Нурпаши Кулаеву — единственному чеченскому террористу, оставшимся в живых из банды, захватившей школу в Беслане в 2004 году.

Насколько я помню, за всю история удовлетворили прошение одному человеку из пожизненно осуждённых, — заявил Джулай.

Адвокат сомневается, что Кулаеву пересмотрят приговор. Он добавил, что террорист надеется на уменьшение своего тюремного срока, поскольку все пожизненно заключённые «на что-то надеются и каждый мечтает о свободе».

40-летний террорист подал прошение о пересмотре своего дела в аппарат уполномоченного по правам человека Северной Осетии. Он считает, что адвокат Альберт Плиев некачественно представлял его интересы. Сам Кулаев не признал свою вину.

1 сентября 2004 год чеченские террористы взяли в заложники почти тысячу детей и взрослых в бесланской школе № 1. Боевики заминировали помешение спортзала и трое суток держали заложников в нём без еды, воды и лекарств. В результате теракта погибли 334 человека из них 186 детей.

В феврале 2018 года в России из тюрьмы для пожизненно осуждённых «Полярная Сова» впервые за её историю выпустили заключённого. Речь идёт о неком Анваре Масалимове, который отсидел 25 лет. Решение о его освобождении принял Вологодский областной суд с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осуждённого».

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