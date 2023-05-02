Адвокат рассказала, какое наказание грозит избившим баскетболиста Шведа Адвокат Учаева: напавшим на баскетболиста Шведа может грозить до 12 лет лишения свободы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алексей Швед

Наказание хулиганам, избившим баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, будет зависеть от того, насколько сильный вред причинен его здоровью, по самой тяжкой статье оно может составить до 12 лет лишения свободы, рассказала NEWS.ru адвокат Ольга Учаева. Она пояснила, что степень тяжести вреда здоровью определяется в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Если нападавшими причинен легкий вред здоровью потерпевшего, то их действия будут квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК РФ и нападавшим грозит арест на срок до четырех месяцев; если из хулиганских побуждений они это совершили, то по ч. 2 ст. 115 УК РФ лишение свободы на срок до двух лет, — сказала адвокат.

По ее словам, при причинении вреда здоровью средней тяжести действия нападавших следует квалифицировать по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц), им грозит до пяти лет лишения свободы.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью нападавшим грозит привлечение к ответственности по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц) и до 12 лет лишения свободы, разъяснила адвокат. При этом она добавила, что закрытая черепно-мозговая травма, которую получил спортсмен, квалифицируется экспертами обычно как средняя тяжесть вреда здоровью.

Юрист добавила, что нападавшим не грозит наказание за неоказание помощи баскетболисту по ст. 124 УК, поскольку она — для медработников. Скорее ответственность может наступить по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), если нападавшие имели возможность оказать спортсмену какую-либо помощь.

Баскетболиста ЦСКА избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями. У Шведа возник конфликт с компанией из пяти человек на выходе из заведения, который перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму. Драку прекратили работники ресторана. Нападавших ищет полиция.