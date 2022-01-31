Адвокат рассказала, как взыскать алименты на детей

Адвокат Дарья Дюмина в разговоре с NEWS.ru рассказала, как взыскать с бывшего супруга или супруги алименты на содержание детей. Специалист отметила, что в нынешнем законодательстве не существует нормы, которая позволила бы уклониться от выплат.

Не платить алименты на содержание ребёнка нельзя. Закон не предусматривает ни единого основания для освобождения от этого. Но многие люди искренне считают, что содержание «бывшего» ребёнка — это больше не их обязанность, и всеми возможными способами пытаются от неё «откосить», — сказала она.

По словам Дюминой, есть два способа взыскания выплат: в долевом отношении к заработку или в твёрдой денежной сумме. В первом случае выплачивается 25% от заработка родителя, если тот официально трудоустроен и имеет стабильную зарплату. Для этого нужно подать заявление мировому судье и приложить к нему копию свидетельства о расторжении брака (при наличии), копию свидетельства о рождении ребёнка, справку о регистрации ребёнка по месту жительства взыскателя, справку о составе семьи, копию паспорта заявителя.

Такой судебный приказ выносится в течение пяти дней. Заявитель может самостоятельно отнести его в службу судебных приставов и предъявить к исполнению.

Во втором случае придётся обращаться в суд и взыскивать алименты в твёрдой денежной сумме. Обычно она равна прожиточному минимуму на ребёнка. Адвокат уточнила, что некоторые суды взыскивают эту сумму либо целиком, либо 50% от неё. При этом суды также охотно идут навстречу заявителю и устанавливают взыскание в твёрдой денежной сумме, если второй родитель не работает или трудоустроен «за официальные копейки».

Аргументы в стиле «я сам не зарабатываю прожиточный минимум» в судах больше не прокатывают. В последнее время суды пресекают и попытки снизить алименты на ребёнка от первого брака в связи с рождением ребёнка в браке втором, — добавила юрист.

Она также напомнила, что если человек отказывается платить даже после вынесения судебного вердикта, к нему применяются различного рода санкции. В частности, если сумма долга больше 10 тысяч рублей, человек не может управлять автотранспортом. Также при любой задолженности по алиментам он может быть привлечён к административной или же уголовной ответственности.

Дюмина подчеркнула, что родитель несовершеннолетнего, с которым тот проживает, не имеет права не запрашивать алименты или пытаться решить вопрос "полюбовно", так как деньги выплачиваются не ему, а на содержание ребёнка. Кроме того, существует риск, что после того, как второй родитель станет недееспособным, он может подать заявление на алименты к уже взрослому ребёнку.

Статьей 87 Семейного кодекса РФ установлено, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. Этой же статьёй установлено, что дети могут быть освобождены от обязанности, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей, — добавила адвокат.

Она пояснила, что в данном случае не родитель должен будет доказать в суде, что он содержал своего ребёнка, а наоборот. А без возбужденных исполнительных производств и накопленных задолженностей по алиментам сделать это будет невозможно.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об ответственности за неуплату алиментов. Изменения были внесены в статью 157 УК, касающуюся неуплаты средств на содержание детей.