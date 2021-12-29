Путин подписал пакет законов по алиментам

Владимир Путин подписал пакет законов об ответственности за неуплату алиментов. Изменения были внесены в статью 157 УК, касающуюся неуплаты средств на содержание детей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Статья предусматривает лишение свободы до одного года за неоднократную неуплату алиментов. Сейчас же законодательные положения будут скорректированы так, что неплательщика освободят от ответственности в случае погашения задолженности.

Другим законом дополнена статья 5.35.1 КоАП. Согласно изменениям, неуплата алиментов в течение двух месяцев влечёт ответственность в виде исправительных работ, ареста на 10–15 суток или штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее российских туристов, планирующих путешествия за рубеж на новогодние праздники, предупредили об ограничениях выезда за пределы страны из-за задолженностей. Это же касается неплательщиков алиментов.