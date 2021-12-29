Путин подписал пакет законов по алиментам

Владимир Путин подписал пакет законов об ответственности за неуплату алиментов. Изменения были внесены в статью 157 УК, касающуюся неуплаты средств на содержание детей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Другим законом дополнена статья 5.35.1 КоАП. Согласно изменениям, неуплата алиментов в течение двух месяцев влечёт ответственность в виде исправительных работ, ареста на 10–15 суток или штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Ранее российских туристов, планирующих путешествия за рубеж на новогодние праздники, предупредили об ограничениях выезда за пределы страны из-за задолженностей. Это же касается неплательщиков алиментов.