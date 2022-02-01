Адвокат рассказал, как не нарваться на мошенника при сдаче квартиры

Адвокат альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков рассказал, как не нарваться на мошенников при сдаче квартиры. Как сообщил специалист в разговоре с NEWS.ru, перед тем как заключить договор, нужно внимательно проверить документы потенциального квартиранта, и в частности паспорт.

Попросите его показать документы и запишите следующую информацию: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, сведения о регистрации. Далее на специальном сервисе полиции при указании серии и номера паспорта вы сможете его проверить на действительность. Если документ значится как потерянный или украденный, то лучше отказать такому квартиранту, — советует специалист.

Также можно воспользоваться базой данных МВД о лицах, находящихся в розыске. Кроме того, не лишним будем проверить информацию о съёмщике в федеральном реестре сведений о банкротстве, а через систему ГАС РФ «Правосудие» можно узнать, является ли будущий квартирант участником судебных разбирательств.

Помимо этого, стоит также проверять агентства, которые предлагают за небольшой процент самостоятельно сдать квартиру человеку и перечислять арендную плату владельцу. В этом случае можно натолкнуться на мошенников. Песков посоветовал прочитать отзывы в Сети на компанию, через сайт налоговой проверить, как давно она создана, а также проверить, имеются ли у организации какие-либо судебные разбирательства. Не помешает и проверить текст договора вместе с юристами на предмет «подводных камней».

Подводя итог вышесказанному, хочется ещё раз подчеркнуть, что сдача квартиры в аренду — это трудоёмкий и нервозный процесс, сопряжённый с определёнными рисками. Однако, если вы будете следовать простым правилам, включать здравый смысл, общаться и задавать интересующие вас вопросы потенциальному арендодателю, то вы имеете все шансы минимизировать риски, — заключил адвокат.

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