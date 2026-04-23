Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья

Украинцы в Польше массово предлагают своим соотечественникам мошенническую схему аренды жилья, сообщили РИА Новости. Журналисты изучили документы и пообщались с авторами объявлений.

По предоставленной информации, собственники квартир, сдающие жилье гражданам Украины, часто сталкиваются с отказом платить за аренду. При этом местное законодательство запрещает выселять неплательщиков в холодное время года, если у них нет альтернативы переехать. Если среди жильцов еще несовершеннолетние или инвалиды, выселение «на улицу» невозможно в любое время.

Поэтому многие арендодатель, чтобы защитить себя, требует заключить договор, в котором заранее прописывается адрес, куда он обязан съехать в этом случае. Для этого нужно получить согласие владельца так называемого «запасного жилья».

В соцсетях, рассылках и даже на улицах в Польше начали появляться объявления на украинском языке с предложением оформить такие документы. Журналисты выяснили, что услугу предлагают украинцы. Средняя стоимость около 200 злотых (4140 тысячи рублей). Клиент получает нотариально заверенную бумагу с согласием на проживание. Один из собеседников признался, что всем желающим указывают один и тот же адрес в доме, непригодном для жизни. По его словам, переселяться туда никто не станет.

Собеседник также заявил, что не опасается проблем с законом. Он объяснил, что власти не вмешиваются, если документы оформлены правильно.

Да вы посмотрите. На каждом столбе по нескольку таких объявлений. Властям нет до этого дела, лишь бы формально юридически все было в порядке, — сказал он.

