Адвокат рассказала, как исключить из завещания недостойных наследников Адвокат Данильченко рассказала о праве исключить из завещания недостойного наследника через суд

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Недостойного наследника можно исключить из завещания по решению суда, рассказала председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Специалист пояснила Lenta.ru, что такими лицами являются те, кто умышленными противоправными действиями пытался способствовать получению большей доли в ущерб наследодателю или другим наследникам.

Это может быть подделка, уничтожение или хищение завещания, понуждение наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждение наследников к отказу от наследства, — отметила адвокат.

По ее словам, эти факты должны быть подтверждены в судебном порядке. В ряде случаев можно исключить недостойного наследника через нотариуса при предоставлении ему соответствующего требования. Через суд можно ограничить в завещании тех, кто не выполнял свои обязанности по уходу за наследодателем. Данильченко рассказала, что для этого необходимо подготовить исковое заявление и прочие необходимые документы и подать их в суд.

Спор между наследниками адвокат рекомендует разрешать при помощи посредников (медиаторов). Она уточнила, что часто разногласия возникают не из-за имущества, а из-за обид на близких людей, когда один из наследников считает, что заслужил большую долю.

Адвокат Анастасия Шеверева ранее посоветовала проверять паспорта арендаторов при сдаче квартиры. Она посоветовала внимательно изучить договор, поскольку бывали случаи, когда их подменяли на договоры купли-продажи или ренты.