Названы способы уберечься от мошенников при сдаче жилья Адвокат Шеверева призвала проверять паспорта арендаторов перед сдачей жилья

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При сдаче жилья следует проверить действительность паспортов арендаторов, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказала «Газете.Ru» адвокат Анастасия Шеверева. Она посоветовала внимательно изучить договор, поскольку бывали случаи, когда их подменяли на договоры купли-продажи или ренты. Также важно убедиться, что в документе подробно прописаны все запреты и разрешения, в том числе касающиеся субаренды третьим лицам, ремонта и проживания с домашними животными.

Чтобы избежать связи с мошенниками, лучше проверить действительность паспортных данных через сервис ФМС. А в договоре должны быть подробно прописаны все запреты и разрешения по ремонту, сдаче в субаренду третьим лицам, по назначению объекта аренды, по проживанию с домашними животными, — предупредила Шеверева.

Адвокат добавила, что перед заключением договора лучше составить акт приема-передачи жилья. Помимо того, следует сделать опись имущества, указать его состояние и сохранить фотографии. Также эксперт порекомендовала прописать в договоре основания для одностороннего отказа от его исполнения. Благодаря этому будет возможно выселить съемщиков, с которыми не сложились отношения, в любой момент без решения суда. Она уточнила, что при расторжении договора с арендаторами, у которых есть ребенок, суд может предоставить им отсрочку в выселении, чтобы они успели найти другое жилье.

Юрист Светлана Корабель ранее рассказала, что защитить имущество от раздела при разводе можно с помощью брачного договора, который можно заключить как до брака, так и во время совместной жизни. По ее словам, без брачного договора после развода поделить имущество можно только в суде. Это потребует больше времени и денежных средств, но в таком случае суд присудит бывшим супругам имущество в равных долях.