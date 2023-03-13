Юрист дала советы по защите имущества от раздела Юрист Корабель: брачный договор поможет защитить имущество от раздела

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Защитить имущество от раздела можно с помощью брачного договора, рассказала Lenta.ru юрист Светлана Корабель. По ее словам, заключить его можно в течение брака и до его регистрации, однако после развода доступен только судебный порядок раздела имущества. Эксперт пояснила, что это потребует больше времени и денежных средств, однако в таком случае суд присудит бывшим супругам имущество в долях 50 на 50.

Брачный договор можно заключать в любой период до и в течение брака. После расторжения брака — только судебный порядок раздела <...> В случае судебного спора о разделе имущества, суды чаще всего присуждают в долях, создавая долевую собственность на имущество 50 на 50, — заявила Корабель.

Юрист пояснила, что в брачном договоре необходимо закрепить, что все имущество супругов является раздельной собственностью и что каждый из них единолично владеет зарегистрированным за ним имуществом. При этом если целью заключения договора является защита от раздела имущества кредиторами, важно сохранить принцип «50 на 50». В противном случае он может быть оспорен в суде как ущемляющий интересы кредиторов, подчеркнула эксперт.

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