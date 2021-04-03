Адвокат рассказала, почему чаще распадаются браки с дочерями-первенцами

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Браки, в которых первой рождается девочка, распадаются намного чаще, считает «звёздный» адвокат Марина Дубровская. По её словам, это связано с тем, что девочки сложнее проживают переходный возраст, и это сказывается на отношениях родителей.

Это — доказанный факт. По статистике, если первенец девочка — возможно, будет развод. Совсем не обязательно, но так говорит статистика. Это связано с тем, что родители девочек хуже переносят их переходный возраст и расходятся, — рассказала KP.RU Дубровская.

Однако, по словам юриста, более верным является другой фактор — наличие или отсутствие любви. Если в паре изначально не было чувств, то пол первенца уже не имеет значения.

Как специалист по разводам скажу — разводятся те пары, где изначально не было любви. А без любви, как известно, долгий брак вряд ли выживет, и уж точно счастливым не будет — а это прямая дорога к нам, к адвокатам, — отметила юрист.

Как писал NEWS.ru, бывшая супруга Сергея Безрукова Ирина рассказала, что с первого дня отношений с актёром они говорили о детях и очень хотели завести их. Но судьба распорядилась так, что Ирина и Сергей так и не стали родителями. Она призналась, что они никогда ничего не предпринимали, чтобы у них не было детей, но врачи разводили руками. Актриса также подтвердила слова своего бывшего супруга о том, что они никогда не ссорились, всегда уважительно относились к мнению друг друга.

Сын Ирины Безруковой от первого брака трагически ушёл из жизни в 2015 году в возрасте 25 лет.