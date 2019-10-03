https://static.news.ru/photo/833f9f06-e5c6-11e9-ad4c-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Иван Голунов/facebook

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что служебная проверка по делу его подзащитного уже давно не ведётся. С момента освобождения корреспондента «Медузы», которому полицейские подбросили наркотики, прошло почти четыре месяца, но до сих пор нет никакой официальной информации, как следствие ищет виновных в этом сфабрикованном деле.

В последнее время следственная группа занимается отвлечёнными делами. Видимо, чего-то ждут: либо отмашки, либо какого-то согласования, — сообщил «Медузе» Бадамшин.

Он подчеркнул, что дело находится в центральном аппарате Следственного комитета. И по его мнению, у следствия достаточно доказательств, чтобы принять процессуальное решение и предъявить обвинение тем, кто избил Голунова и подкинул ему наркотические вещества. В настоящее время Голунов находится в статусе свидетеля, а не потерпевшего, и в последний раз активные следственные действия с его участием проводились за неделю перед выборами и сразу после выборов в Мосгордуму.

Видимо, следствие наконец-то вышло на заказчика, а теперь думают, что с этой информацией делать, — предположил Бадамшин.

Как писал News.ru, расследование дела о задержании Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты «делом 27 июля».

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов».

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.