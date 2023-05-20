Адвокат раскрыл, чем закончится для красноярца шутка с налетом на спортзал Адвокат Исаев: красноярец может сесть на восемь лет за угрозу игрушечным пистолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шутка с ограблением спортзала при помощи игрушечного пистолета может закончиться для красноярца восемью годами лишения свободы, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Мужчина наставил на сотрудницу ресепшена пластиковый муляж оружия и потребовал отдать все наличные средства, а после дважды выстрелил в потолок. Даже если свидетели ситуации знали, что оружие ненастоящее, мужчине вряд ли удастся избежать наказания, считает правовед.

Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного суда № 29 от 27.12.2002, если лицо угрожало оружием-игрушкой, а потерпевший считал, что оно настоящее, то действия квалифицируются как разбой. И только если будет доказано, что потерпевший изначально знал, что оружие ненастоящее, деяние будет квалифицировано как грабеж. Исходя из имеющейся информации, действия подозреваемого, скорее всего, будут квалифицированы по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), наказание по которой составляет до восьми лет лишения свободы, — заявил адвокат.

Мужчина был задержан 20 мая. Хотя его общение с сотрудницей ресепшена и свидетелем ситуации было недолгим, а зал он покинул без наживы, полиция начала разбирательство в отношении него. Задержанный настаивает, что произошедшее было всего лишь шуткой.