Юрист прокомментировал возможность экстрадиции убийцы отца из Турции в РФ Адвокат Тропин заявил, что у Генпрокуратуры РФ есть возможность вернуть убийцу отца из Турции на родину для суда над ним

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Лев Тропин рассказал NEWS.ru, что россиянина Дмитрия Степанова, который забил до смерти отца молотком в турецкой Анталье, могут экстрадировать в Россию. Юрист добавил, что молодому человеку вряд ли удастся разыграть карту своей невменяемости, поскольку у него явно был мотив.

За свои действия ему полагается нести ответственность и в Турции, и в России. Но есть нюанс — преступление совершил гражданин России в отношении гражданина России. Это дает право нашей Генпрокуратуре потребовать экстрадицию в Россию, чтобы привлечь его к ответственности, — сообщил Тропин.

Адвокат также считает, что экстрадировать Степанова могут и после суда на территории Турции для того, чтобы он нес наказание в России. Молодой человек может отбыть тюремный срок полностью за границей, отметил Тропин.

Он добавил, что несмотря на то, что Степанов лежал в психиатрической больнице, нельзя говорить, что ему удастся уйти от наказания. В отношении него будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Если она подтвердит, что он мог осознавать свои действия в момент совершения преступлени, то очень велика вероятность того, что он будет признан вменяемым и понесет наказание как человек вменяемый, отметил юрист.

Он в своем видеообращении говорит, что хотел убить отца с детства, объяснив, почему, и это не фантазийный мотив, — резюмировал Тропин.

Ранее сообщалось, что россиянин, отдыхавший с родителями в пятизвездочном отеле в городе Манавгат турецкой провинции Анталья, насмерть забил молотком отца. 30-летний мужчина также напал на свою мать, нанеся ей серьезные ранения.

Степанов признался в убийстве. В видеообращении молодой человек рассказал, что мечтал расправиться с отцом с детства, поскольку тот его избивал.