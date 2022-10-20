Адвокат предостерегла россиян от мошенников при краже военного билета Адвокат Антонова: при потере и краже военного билета его могут использовать мошенники

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В случае потери или кражи военного билета первым делом нужно написать заявление в полицию, чтобы его как удостоверяющий личность документ не использовали в противозаконных целях, рассказала «Царьграду» адвокат Екатерина Антонова. По ее словам, также не позднее двух недель после происшествия необходимо будет посетить военный комиссариат, где гражданин состоит на воинском учёте.

Внимательнее следите за своими личными документами, не забывайте, что ими могут воспользоваться мошенники, — предостерегла адвокат.

Антонова поделилась алгоритмом действий в случае потери или кражи военного билета: не позднее двух недель с момента кражи или утери документа необходимо посетить военный комиссариат. Если не уложиться в обозначенный срок, то придётся платить штраф ввиду того, что утеря документа является административным правонарушением. Адвокат уточнила, что сумма денежного наказания колеблется в пределах от 500 до 3 тыс. рублей. При этом госпошлину за выпуск нового военного билета платить не нужно.

Для его восстановления потребуются пять документов: паспорт России и его копия, матовые фотографии без уголка размером три на четыре сантиметра, талон — уведомление из полиции при краже, результаты медицинского освидетельствования, если имеется освобождение от военной службы по состоянию здоровья, и квитанция об уплате штрафа, если он был назначен.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском девушка украла у своего бывшего возлюбленного военный билет. Молодой человек намеревался пойти в военкомат по повестке, теперь без документа он не сможет этого сделать. Сам призывник не сомневается, что в пропаже военного билета виновата его бывшая девушка, поскольку документ пропал после ее визита к нему домой. Он обратился в полицию с просьбой «уговорить девушку отдать документ».