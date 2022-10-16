В Подмосковье бывшая девушка украла военный билет у призывника

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В подмосковном Раменском девушка украла у своего бывшего возлюбленного военный билет, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что молодой человек намеревался пойти в ближайшие дни в военкомат по повестке, однако без документа не может этого сделать.

Сам призывник не сомневается, что в пропаже военного билета виновата его бывшая девушка, поскольку документ пропал после ее визита к нему домой. Он обратился в полицию с просьбой «уговорить девушку отдать документ». О дальнейшей судьбе молодого человека источник не сообщает.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поддержал решение президента России Владимира Путина о мобилизации и призвал уделить особенное внимание семьям россиян, которые отправятся в зону проведения спецоперации. По его словам, каждый призванный из Подмосковья резервист должен быть обеспечен всем необходимым.

Также Андрей Воробьев предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину привлечь малый и средний бизнес к программе «Профессионалитет», благодаря которой студенты колледжей могут иметь возможность проходить стажировки в крупных компаниях. Он добавил, что такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров. Глава российского правительства эту инициативу поддержал.