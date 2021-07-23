Адвокат посоветовал выгонять бывших супругов из квартиры с полицией
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:01, 24 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В случае, если бывший супруг не желает выезжать из квартиры, к приобретению которой он не имеет никакого отношения, его следует просто выселить — самостоятельно или при помощи полиции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал адвокат бюро «Лебедева-Романова и партнёры» Тимур Харди.
Бывший муж — фактически посторонний для вас человек, и без вашего согласия он не может проживать и быть зарегистрированным в вашей квартире. После развода он обязан переехать в срок, установленный вами как собственником квартиры. Но что делать, если он не съезжает? Конечно, можно выселить его с помощью участкового или просто выгнать, — заявил адвокат.
При этом юрист не советует использовать крайние меры сразу. Лучше попытаться решить вопрос мирно.
Возможно, ему некуда съезжать, а снять жильё нет возможности. Установите срок, до какого времени он может пользоваться вашей квартирой, — отметил эксперт.
Однако если переговоры ни к чему не привели, тогда стоит обратиться в полицию.