https://static.news.ru/photo/2625180c-433e-11ea-a2ac-fa163e074e61_660.jpg Николай Полозов Фото: Ivan Sekretarev/AP/TASS

Следствие по делу 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, приостановлено на неопределённый срок. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Приостановка следствия связана с тем, что местонахождение обвиняемых известно, однако у следствия отсутствует возможность обеспечить участие в деле всех 24 моряков, — цитирует его ТАСС.

Российские пограничники задержали три украинских судна за нарушение порядка прохода через территориальные воды РФ 25 ноября 2018 года. 24 моряка были задержаны и обвинены в нарушении государственной границы. В сентябре 2019 года украинские моряки отправились домой в рамках обмена задержанными лицами между Киевом и Москвой.

Ранее News.ru писал, что Российская Федерация удовлетворена решением межгосударственного арбитража в Гааге по керченскому инциденту, ранее установившего порядок работы и правила процедур разбирательства.