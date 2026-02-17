Зимняя Олимпиада — 2026
Адвокат объяснил, почему нельзя раскрывать личности насильников и педофилов

Адвокат Карабанов: создание открытого реестра педофилов приведет к самосудам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Создание в России открытого реестра педофилов и насильников приведет к тому, что люди будут вершить самосуд над преступниками, сообщил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. По его мнению, внесенные в этот список люди будут подвергаться преследованиям. Он уточнил, что такой реестр действительно нужен, но он должен быть доступен только сотрудникам правоохранительных органов.

Внесенные в список люди совершенно точно будут подвергаться разного рода преследованиям. Я считаю, что такой реестр заводить надо, но он все-таки должен быть закрытый. Только для сотрудников правоохранительных органов. Иначе найдутся, скажем так, граждане с активной позицией, которые будут пытаться вершить самосуд, — считает Карабанов.

Ранее руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил отменить сроки давности за преступления против половой неприкосновенности детей. Он считает, что наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними должно быть ужесточено, в особенности для воспитателей, учителей или родственников потерпевших, которым они доверяли. По его мнению, такие преступники заслуживают пожизненного лишения свободы.

педофилия
маньяки
адвокаты
дети
инициативы
самосуд
Ирина Ковган
И. Ковган
