Адвокат объяснил, как снизить количество рецидивистов-уголовников

Пересмотр системы правосудия и внедрение комплекса мер социальной поддержки, включая реабилитацию и активный контроль за бывшими заключенными, поможет снизить количество рецидивистов, заявил NEWS.ru адвокат Станислав Вершинин. По его словам, важно работать с причинами, которые толкают людей на повторные преступления.

Как предотвратить повторное совершение преступлений и уменьшить количество рецидивистов? Ключевой момент — изменить и пересмотреть сложившуюся систему правосудия и отношение к таким людям. Нужна реабилитация, доступность в оказании психологической поддержки. Требуется социальный контроль — активное наблюдение за теми, кто вышел из исправительного учреждения через прикрепленных кураторов и инспекторов. Многие люди становятся рецидивистами не потому, что хотят обратно в тюрьму, а потому что сталкиваются с негативным отношением окружающих к себе и другими трудностями. Снижение количества таких людей возможно, если помнить про главные моменты — помощь с трудоустройством, жильем и восстановлением документов, а также лечение зависимости и активная соцподдержка, — сказал Вершинин.

Он добавил, что важно оказывать таким людям подмогу в составлении индивидуального плана адаптации. Также, по его словам, следует вести активную работу с заключенными еще во время их пребывания в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Саратовский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы за нападение на полицейского. Мужчина и раньше не раз попадал в тюрьму.