Адвокат объяснил, что делать после нападения собаки Адвокат Токарев: после нападения собаки важно зафиксировать травмы в медицинском учреждении

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В случае нападения собаки следует зафиксировать укусы или иные травмы в медицинском учреждении, после чего обратиться в отдел полиции с копией медицинских документов, рассказал «Радио 1» адвокат Алексей Токарев. Затем необходимо написать заявление о причинении вреда здоровью и ждать решение суда. Эксперт подчеркнул, что хозяин собаки в любом случае отвечает за ее поведение и получит административное или уголовное наказание.

Токарев уточнил, что степень наказания хозяина будет зависеть от того, намеренным ли было с его стороны причинение вреда с помощью собаки. Если она атаковала по его команде, действие будет расцениваться судом как умышленное, пояснил эксперт.

Собака является инструментом причинения вреда здоровью. Нельзя заранее знать умышленное это действие или нет, потому что собака может быть дрессированная. Тогда, она нанесла атаку по команде и действие умышленное. Также, может быть, что это непреднамеренное причинение вреда здоровью, — отметил Токарев.

Адвокат добавил, что в Московском регионе действует закон, согласно которому выгуливать собак можно только в наморднике и на поводке, длина которого позволяет контролировать поведение собаки. По его словам, по этому вопросу установлен тотальный контроль.

На сегодняшний день в Москве и Московской области ведут тотальный контроль по этому вопросу. Кроме того, если сотрудник не принимает никаких действий после обращения в полицию, то нужно написать жалобу в прокуратуру, — рассказал Токарев.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова ранее выступила за ужесточение правил выгула домашних животных. По ее мнению, необходимо ввести штрафы за выгул собак без намордника и поводка. Омбудсмен выступила с такой инициативой после нападения бойцовского пса на четырехлетнюю девочку в Московской области.