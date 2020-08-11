Адвокат назвала историю с госпитализацией Ефремова «цирковым выступлением»

https://static.news.ru/photo/92292e50-dbd5-11ea-bb42-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина назвала сердечный приступ у Михаила Ефремова «цирковым выступлением».

Актёру стало плохо незадолго до начала судебного заседания. В суд была вызвана скорая помощь, на которой Ефремова доставили в Боткинскую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Допрос был перенесён на 12 августа.

По словам юриста, Ефремов не появился в зале судебного заседания, кроме того, никто не дал комментариев о его состоянии, также нет никаких медицинских подтверждений.

Я думаю, что после увиденных доказательств в суде, подтверждающих его вину, это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника, — сказала Бутырина «Газете.Ru».

10 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем. По информации СМИ, ещё 10 августа близкие заподозрили у актёра инсульт, однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист отказался от госпитализации. Другие СМИ сообщали, что у артиста диагностировали инсульт, который произошёл из-за футбольного матча московской команды «Спартак» и «Сочи».

Как писал NEWS.ru, авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В число потерпевших по делу о ДТП помимо Виталия Захарова входят вдова погибшего, его младший сын и брат. Их интересы представляет адвокат Александр Добровинский. Старший сын Сергея Захарова требует от артиста возмещения морального вреда в размере 6,5 млн рублей.