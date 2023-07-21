Адвокат назвал условие прекращения уголовного дела против Стрелкова Адвокат Юкша: дело против Стрелкова прекратят в случае необоснованности претензий к нему

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Игорь Стрелков

Основанием для задержания экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и обвинений в экстремизме могла послужить его несдержанность в высказываниях, заявил NEWS.ru адвокат Янис Юкша. По его словам, уголовное дело против Стрелкова может быть прекращено, если прокуратура признает претензии к нему необоснованными.

Каждый человек, высказываясь, должен это делать в рамках закона. Когда он переходит эти рамки, то сразу попадает в поле зрения правоохранителей, имеющих право применять по отношению к нему соответствующий репрессивный механизм, — сказал адвокат.

Высказывания Стрелкова он назвал не просто несдержанными, а выходящими за рамки приличия. Юрист пояснил, что в подобных случаях по меньшей мере должна проводиться проверка.

Но если дело возбуждено, а оно возбуждено, насколько я понимаю, поэтому он допрошен в качестве подозреваемого. Это говорит об определенных обоснованных претензиях к данному гражданину, — отметил эксперт.

Он добавил, что если претензии к Стрелкову окажутся необоснованными, а возбуждение дела — незаконным, то экс-министру ДНР потребуется хороший адвокат, чтобы обжаловать действия правоохранителей.

И прокуратура должна дать оценку — насколько законно данные мероприятия проводятся в отношении него. Если они проводятся незаконно, то уголовное дело будет прекращено, — заключил Юкша.

Бывший нардеп СССР полковник Виктор Алкснис предположил, что задержание Стрелкова может быть связано с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, до нее «не трогали тех, кто поддерживал СВО, но при этом критиковал ее ход». Экс-депутат добавил, что вероятность признания Стрелкова виновным в экстремизме очень высока.