Адвокат Навального рассказала об условиях его содержания в СИЗО

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Оппозиционер Алексей Навальный содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина» в одиночной камере. Об этом рассказала его адвокат Ольга Михайлова.

Навальный содержится в СИЗО один, без сокамерников, — цитирует РИА Новости Михайлову.

Ранее Мировой суд Бабушкинского района приговорил Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Кроме того, 20 февраля Мосгорсуд также рассмотрел апелляцию на решение Симоновского суда о замене Навальному срока по делу «Ив Роше» с условного на реальный. Судья постановил, что этот вердикт является законным. С учётом проведённого времени под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления.

Как сообщал NEWS.ru, прокурор Екатерина Фролова считает приговор Алексею Навальному слишком мягким по сравнению с ответственностью, предусмотренной новой редакцией статьи. Она напомнила, что новая редакция статьи о клевете предусматривает до двух лет лишения свободы.