https://static.news.ru/photo/1878179e-43a3-11ea-aed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура, 30 января потребовавшая от СК прекратить уголовное преследование сестёр Хачатурян, в отличие от следствия признала убийство отца защитной реакцией девушек на многолетнее насилие.

Следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца, опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестёр конечной цели посягательства. Исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестёр Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, — заявил адвокат Алексей Паршин в комментарии 360.tv.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года СК обвинил сестёр в убийстве по предварительному сговору на фоне широкой общественной кампании в защиту девушек.

Михаил Хачатурян был убит в своей квартире в июле 2018 года. Его дочери Крестина, Ангелина и Мария сами вызвали полицию и признались в убийстве. Девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.