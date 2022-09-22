Адвокат Чиков рассказал, как избежать проблем в связи с мобилизацией Адвокат Чиков посоветовал 50-летним россиянам поставить в документы штампы об освобождении от воинской обязанности

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале напомнил россиянам, находящимся в запасе в звании рядовых, об освобождении от воинской обязанности по достижении 50 лет. Он порекомендовал обратиться в военкомат и поставить в документы соответствующие штампы, чтобы избежать проблем в связи с частичной мобилизацией.

Чиков уточнил, что отметки об освобождении от воинской обязанности ставятся в военный билет и паспорт.

Рекомендую проставить их и носить документ с собой во избежание лишних проблем с военными и прочими патрулями, — написал он.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч человек, находящихся в запасе, что составляет 1% от имеющихся резервов.

Ранее представитель одного из московских военкоматов разъяснил, что любые мобилизационные мероприятия в России проводятся исключительно посредством доставки именных повесток. Даже если у человека уже имеется мобилизационное предписание в военном билете, он все равно может быть призван исключительно по повестке.