Администратору «Кремлевской прачки» продлили арест Суд продлил до 13 декабря арест администратору «Кремлевской прачки» Полякову

Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской районный суд Москвы продлил до 13 декабря срок заключения под стражей администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаилу Полякову, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Он проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 40 млн рублей у руководства АО «Ланит».

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Полякова и продлил срок содержания под стражей до 13 декабря, — рассказали в Тверском суде.

Помимо Полякова арест продлили и другим фигурантам дела — гендиректору фирмы «Производственно-строительная компания „Наследие“» Александру Санину и Денису Савинскому. Их всех обвиняют в вымогательстве денег у руководства АО «Ланит» за удаление и блокировку публикаций, которые могли повлечь за собой существенный вред правам и законным интересам компании.

О задержании Полякова, который является бывшим сотрудником ФСБ, стало известно 14 июля. Первоначально сообщалось, что он, помимо «Кремлевской прачки», администрировал также каналы Brief и «Силовики». Однако они открестились от сотрудничества с Поляковым.

«Кремлевская прачка» считается каналом, близким к Центру по борьбе с экстремизмом МВД. Количество ее подписчиков превышает 250 тысяч человек. Последний опубликованный каналом пост был посвящен критике от западных политиков в сторону Украины.