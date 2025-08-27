День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:13

Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Клиенты Yota получили возможность делиться своим тарифным планом с близкими и друзьями. Сервис позволяет передать тариф человеку с сохранением всех условий, даже абонентской платы.

Новое предложение оператора связи работает даже с архивными тарифами, более недоступными для обычного подключения. Сервис не требует оплаты. Чтобы воспользоваться им, владельцу тарифа необходимо сгенерировать уникальный промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а после -передать его другому человеку через любой мессенджер. Получатель оформляет новую SIM-карту в любом салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера телефона по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).

Поделиться тарифом можно даже с самим собой — например, если нужен еще один номер для работы или другого устройства. Один человек может создать до пяти копий тарифа, а сгенерированный промокод действует 50 дней. Если за это время им никто не воспользовался, попытка возвращается владельцу.

Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества, — поделился управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Сервис доступен для любых голосовых тарифов, поэтому передать свой пакет можно абсолютно в любой регион — например, житель Тюмени свободно поделится своим тарифом с другом из Сочи.

«МегаФон» ранее представил новую функцию виртуального помощника Евы, которая позволяет записывать и сохранять все входящие и исходящие телефонные разговоры абонентов. Записи доступны для прослушивания и скачивания в приложении оператора.

Yota
связь
тарифы
абоненты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Вассерман рассказал, как правильно использовать мат
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.