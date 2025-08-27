Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям

Клиенты Yota получили возможность делиться своим тарифным планом с близкими и друзьями. Сервис позволяет передать тариф человеку с сохранением всех условий, даже абонентской платы.

Новое предложение оператора связи работает даже с архивными тарифами, более недоступными для обычного подключения. Сервис не требует оплаты. Чтобы воспользоваться им, владельцу тарифа необходимо сгенерировать уникальный промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а после -передать его другому человеку через любой мессенджер. Получатель оформляет новую SIM-карту в любом салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера телефона по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).

Поделиться тарифом можно даже с самим собой — например, если нужен еще один номер для работы или другого устройства. Один человек может создать до пяти копий тарифа, а сгенерированный промокод действует 50 дней. Если за это время им никто не воспользовался, попытка возвращается владельцу.

Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества, — поделился управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Сервис доступен для любых голосовых тарифов, поэтому передать свой пакет можно абсолютно в любой регион — например, житель Тюмени свободно поделится своим тарифом с другом из Сочи.

«МегаФон» ранее представил новую функцию виртуального помощника Евы, которая позволяет записывать и сохранять все входящие и исходящие телефонные разговоры абонентов. Записи доступны для прослушивания и скачивания в приложении оператора.