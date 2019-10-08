https://static.news.ru/photo/89a5b40a-ea5a-11e9-a918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почти 40% россиян назвали политически мотивированными судебные приговоры в рамках «московского дела». Таковы данные опроса, проведённого Левада-Центром.

Около 24% респондентов придерживаются прямо противоположного мнения, считая решения в отношении участников массовых акций в Москве справедливыми. 8% участников опроса о «московском деле» ничего не слышали, а каждый десятый затруднился оценить справедливость процесса.

При этом 35% опрошенных заявили, что считают проведённые 8 сентября выборы нечестными. В то же время 53% сограждан результатами выборов остались удовлетворены и не сомневаются в их честности.

Исследование провели 26 сентября — 2 октября 2019 года. Всего был опрошен 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах РФ, отмечает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что бывших фигурантов «московского дела» Алексея Миняйло и Владислава Барабанова выпустили из столичного ОВД «Преображенское». Силовики продержали их в отделе дольше положенных по закону сроков. Они были задержаны 7 октября у здания Мосгорсуда, выражая солидарность с фигурантом «московского дела» Данилой Беглецом, которого отправили в колонию на два года.