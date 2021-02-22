23 февраля 2021: история и традиции праздника

23 февраля в России ежегодно отмечают День защитника Отечества. Такое название праздник обрёл в 1993 году. С тех пор в этот день принято поздравлять всех мужчин, а также чтить память солдат, погибших в военных действиях. Также с 2002 года 23 февраля официально считается выходным. Как зарождался праздник, какие существуют традиции и как правильно дарить подарок в этот день — в материале NEWS.ru.

История праздника

Изначально праздник назывался Днём Красной армии и флота. Он появился в России ещё в 1922 году, в четвёртую годовщину создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Через несколько лет, а именно после Великой Отечественной войны, торжество было переименовано в День Советской армии и Военно-морского флота. Спустя ещё почти полвека, в 1993 году, 23 февраля назвали Днём защитника Отечества.

Специалисты считают, что сама дата была выбрана случайно и вокруг неё сложилось множество разных мифов и слухов. Со временем этот праздник стал «расширять свои границы», и поэтому теперь 23 февраля принято поздравлять не только тех, кто как-то связан с военной службой, а ещё и будущих защитников Родины — всех мальчиков, юношей и мужчин.

Кстати, 23 февраля также является некой альтернативой женскому дню 8 Марта. Чтобы сильной половине человечества не было обидно, что она осталась без официального праздника, в 2002 году 23 февраля объявили выходным. Теперь, когда торжество выпадает на рабочий день, россияне уходят на длительный уикенд. В этому году жители нашей страны отдыхают с 21-го по 23-е число включительно.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Традиции празднования 23 февраля

Одной из самых главных традиций празднования в Москве является торжественное возложение венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. В этой церемонии ежегодно принимают участие президент России, министр обороны и другие представители различных политических партий и организаций. Затем проходит минута молчания, звучит государственный гимн, а после можно наблюдать парад роты почётного караула. Как правило, вечером также организовывают праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Завершаются все торжественные мероприятия красочным фейерверком.

О других традициях 23 февраля NEWS.ru рассказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. По словам спикера, это очень важный и душевный праздник для тех, кто служил в армии или участвовал в боевых действиях. Насчёт остальных специалист выразил однозначное мнение — поздравлять их в эту дату не совсем правильно.

Поздравления в этот день должны, прежде всего, касаться тех, кто служил в армии. По традиции, день нужно начинать с поцелуя, вручения подарка. Потом праздничное застолье. В эту дату, конечно, чрезвычайно важно, когда деды, отцы или братья показывают своим внукам или племянникам, детям фото из армии. Это будто машина времени переносит человека в тот очень трудный период. Но парадокс — ты всегда вспоминаешь это время с такой сердечной теплотой и ностальгией, что у самого иногда даже слёзы наворачиваются. Виктор Баранец военный обозреватель «КП» военный обозреватель «КП»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильные поздравления

С мнением эксперта не согласилась президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Специалист считает, что 23 февраля нужно поздравлять не только служивших. По её словам, если вдруг при самом худшем сценарии начнутся боевые действия, то призовут всех мужчин. Поэтому каждый россиянин — это потенциальный защитник Родины. Также эксперт добавила, что к подаркам в этот день нужно отнестись со всей серьёзностью. Иначе дамы рискуют быть неправильно понятыми и могут даже оскорбить мужчин своим презентом.

Дарить или нет подарок в этот день зависит от того, какая дистанция с человеком. Дальних родственников или друзей, например, можно просто поздравить словами. А самым близким мужчинам стоит подарить небольшой презент. Ведь на 8 Марта дамы ждут от своих мужчин того же. Первая ошибка — это не думать о том, что подарить, не уделить этому должного внимания. Также нужно обязательно упаковывать подарок. Любой презент без упаковки имеет совсем другой эффект. Если мы дарим подарок на 23 февраля мужчине, к которому пришли в гости, то должны вручить его у входа. Это делается на тот случай, если кто-то из гостей придёт без сувенира. А адресат должен поблагодарить и сразу распаковать его. Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

NEWS.ru писал о худших подарках мужчинам на 23 февраля. Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро составил такой антирейтинг. Первое место досталось подарочным носкам, второе — носки в тандеме с дезодорантом. На третьей позиции к этому «ужасающему дуэту» эксперт также добавил настенный календарь.