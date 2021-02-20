Вызывают содрогание: эксперт составил рейтинг худших подарков на 23 Февраля

https://static.news.ru/photo/807ad8f2-736f-11eb-b6fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро в разговоре с NEWS.ru составил рейтинг «антиподарков» для мужчин к грядущему 23 Февраля. Эксперт отметил, что первое место в перечне худших подарков безусловно занимают носки.

Из года в год вызывающим содрогание подарком являются носки. Пункт второй: ужасающий дуэт носков и дезодоранта. Вы представляете, какой смысл нужно было внести в него, чтобы преподнести своему любимому мужчине, рассказывая о том, каким он предстаёт в их глазах? Ну и конечно, на третьем месте по неприятию стоит тройка из носков, дезодоранта и настенного календаря, — заключил эксперт.

Маркетолог рассказал, что День защитника Отечества — это не просто праздник, но ещё и мерило вкуса и взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Подарок — показатель того, как женщина знает мужчину, понимает и любит его. Тем самым она ещё и репетирует свой подарок на 8 Марта, так что женщинам обижаться придётся исключительно из-за собственных ошибок, — рассказывает Коро.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что эксперты определили цену «мужского набора» на 23 Февраля.