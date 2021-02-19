Определена цена «мужского набора» на 23 Февраля

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Женщинам в этом году подарок для любимых обойдётся в среднем в 1640 рублей. Речь идёт о популярных «мужских наборах», в которые включают носки, гели для душа и различные средства для бритья.

По словам экспертов, изучивших расходы в разных ценовых категориях, спрос на мужские носки с 10 по 17 февраля этого года вырос сразу на 80% по сравнению с январём.

Традиционный подарок для мужчины к 23 Февраля — носки, гель для душа и пена для бритья — накануне праздника обошёлся в 1640 рублей... Мужской гель для душа покупали в три раза активнее, а спрос на пену для бритья вырос в пять раз, — сказали аналитики онлайн-магазинов, слова которых приводит ПРАЙМ.

Были, конечно, и те, кто покупал более оригинальные или серьёзные подарки сильной половине. Например, спрос на масло для бороды вырос в три раза, а на наборы для ухода за бородой — в девять раз.

Авторы исследования утверждают также, что сами мужчины перед 23 февраля решили навести марафет. Стрижка оказалась самой востребованной услугой — расходы на неё выросли на 60%.

Среди популярных подарков — мужской парфюм, купоны на массаж, кроссовки и услуги фитнес-тренеров.

Премии к Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта) не будут платить почти 80% работодателей. И только 14% предусмотрели траты на эти цели, писал ранее NEWS.ru.