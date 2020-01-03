https://static.news.ru/photo/0a9ae260-2e35-11ea-b26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ушедший 2019 год в Москве стал самым тёплым за всё время наблюдений. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, за показаниями следят с 1877 года, передаёт ТАСС.

Температура в 2019 году оказалась на 0,3-0,4 градуса по Цельсию выше, чем в прошлый рекордный год.

Также самым тёплым был прошлый год для центральной части России. При этом в районах Дальнего Востока 2019 стал лишь вторым в перечне годов с наиболее высокой температурой.

Ранее NEWS.ru писал, что в рождественскую ночь в Москве ожидаются похолодание до −9 градусов и небольшой снег. В город придёт скандинавский циклон.