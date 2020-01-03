Ушедший 2019 год в Москве стал самым тёплым за всё время наблюдений. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, за показаниями следят с 1877 года,
Температура в 2019 году оказалась на 0,3-0,4 градуса по Цельсию выше, чем в прошлый рекордный год.
Также самым тёплым был прошлый год для центральной части России. При этом в районах Дальнего Востока 2019 стал лишь вторым в перечне годов с наиболее высокой температурой.
Ранее NEWS.ru писал, что в рождественскую ночь в Москве ожидаются похолодание до −9 градусов и небольшой снег. В город придёт скандинавский циклон.
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