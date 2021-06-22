20% россиян боятся, что их на работе заменит робот

Каждый пятый россиянин боится, что его на работе заменит робот. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы, — говорится в исследовании.

При этом женщины боятся остаться без работы чаще мужчин: 64% опрошенных против 36%. Чаще всего опасения высказывали продавцы (10%), кассиры и кладовщики (9%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), уборщики (3%).

И эксперты говорят, что некоторые профессии действительно могут исчезнуть при появлении автоматизированных систем, которые их заменят.

Например, в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров. Также специалисты отмечают замену операторов кол-центра автоответчиками. В целом они уверены, что примерно пятая часть старых профессий исчезнет, но появится много новых, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.

В опросе приняли участие 1992 респондента старше 18 лет. Он проходил путём онлайн-собеседования.

Более половины российских работодателей готовы проиндексировать зарплаты свои сотрудников в этом году. Существенная часть увеличит зарплаты всем, кто работает в штате, на 4–6%.